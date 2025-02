Spazionapoli.it - Osimhen, l’accusa al Napoli è inaccettabile: cosa sta succedendo

Calcio – Ultimissime – In casasi continua a parlare di Victor. Negli ultimi minuti, sono arrivati messaggio molto importanti. Il futuro di Victorcontinua ad essere un rebus in casa. L’ormai ex bomber azzurro è di proprietà del club capitanato da Aurelio De Laurentiis, anche se al momento veste la maglia del Galatasaray. Proprio a causa del futuro in bilico, il nome del nigeriano continuano ad essere uno dei più chiacchierati. Nelle ultime ore, però, un grande amico dell’ex Lille ha analizzato diversi scenari possibili.e la promessa al Galatasaray: parla l’amico giornalistaVictorcontinua ad essere un “problema” per il. Il futuro del giocatore è in bilico, anche se ormai i rapporti con il club azzurro sono deteriorati. Nelle ultime ore, un noto amico ed anche giornalista, ha analizzato la questione legata al giocatore.