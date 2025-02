Dailyshowmagazine.com - Oscar 2025: La Notte più Attesa del Cinema – Diretta Live il 2 Marzo su ABC e Hulu

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Le votazioni per la 97ª edizione degli Academy Awards si sono ufficialmente chiuse oggi, 18 febbraio! Ora l’è tutta per il 2, quando scopriremo i vincitori della serata piùdell’anno per ilinternazionale.Dove vedere gli?L’evento sarà trasmesso inmondiale dal Dolby® Theatre di Hollywood su ABC e, oltre a essere disponibile in streaming in oltre 200 Paesi.: Chi si Porterà a Casa la Statuetta?Con le votazioni concluse, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha ora il compito di conteggiare i voti e prepararsi alla serata più glamour dell’anno. Le aspettative sono alte per tutte le categorie, con una competizione serrata tra i migliori film, registi e attori dell’anno.Nomination UfficialiMIGLIOR FILM D’ANIMAZIONEFlow (Sideshow/Janus Films) – Gints Zilbalodis, Mat?ss Kaža, Ron Dyens e Gregory ZalcmanWallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix) – Nick Park, Merlin Crossingham e Richard BeekMIGLIOR DOCUMENTARIOSugarcane (National Geographic Documentary Films) – Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie e Kellen QuinnMIGLIOR FILMThe Brutalist (A24) – Produttori: Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.