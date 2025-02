Quotidiano.net - Ortombina alla Scala promette un nuovo corso

Leggi su Quotidiano.net

Sa già che il suo orizzonte temporaleè il 2030: la carta d’identità (compirà 65 anni il 10 maggio) vieta a Fortunatodi immaginare un ipotetico secondo mandato, visto che la legge impone ai manager degli enti lirici di congedarsi al settantesimo compleanno. Tuttavia, non è affatto detto che la necessità di dover incidere subito sia un male, anzi. Specie per uno pragmatico come l’ormai ex numero uno della Fenice di Venezia, che in via Filodrammatici è di casa (dal 2003 al 2007 è stato coordinatore della direzione artistica). Il diretto interessato ha subito messo le cose in chiaro, a pochi minuti dnomina ufficiale: "Non saranno cinque anni tranquilli" per il "primo sovrintendente della storia con i giorni contati", come lui stesso si è ironicamente autodefinito. Tradotto:non è arrivato a Milano per fare il prepensionato di lusso.