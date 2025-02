Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del giorno 19 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 19? Eccoci giunti nel cuore della settimana, con la Luna in Scorpione che accentua la sensualità e la voglia di stabilità. C'è chi si sentirà inquieto e chi, al contrario, lucido. Approfondiamo leastrologiche di mercoledì 19diFox, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.19Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'giornaliero annuncia per voi un momento delicato per prendere decisioni in ambito sentimentale. Sul fronte lavorativo, qualcuno potrebbe mettervi alla prova, quindi servirà determinazione da parte vostra Toro - All'interno delle relazioni è necessario mantenere calma e pazienza. Le stelle segnalano la crescita di un desiderio di stabilità, soprattutto nei legami familiari, dove conviene misurare le parole.