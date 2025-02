Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 18 febbraio 2025: Vergine, abbi pazienza

L’diper18ArieteMarte nel vostro segno vi infonde determinazione e passionalità. Tuttavia, attenzione agli scatti d’ira che potrebbero creare tensioni con colleghi o superiori. In amore, rivelare il vero voi stessi può essere la chiave del successo.ToroVenere vi dona un’aura magnetica, rendendovi particolarmente affascinanti. È il momento ideale per rafforzare legami sentimentali o instaurare nuove amicizie e collaborazioni. Potrebbe presentarsi una proposta interessante; valutate attentamente ogni dettaglio.GemelliTendete a disperdere le energie in troppe direzioni. La Luna favorisce intuizioni brillanti sul lavoro, apprezzate da colleghi e superiori. In amore, qualcuno potrebbe cercare di influenzare le vostre scelte: mantenete la vostra indipendenza.