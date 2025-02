Ilfogliettone.it - Oroscopo del 19 febbraio 2025

Leggi su Ilfogliettone.it

Ecco l’del 19con un focus su lavoro, salute e amore.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Lavoro Giorno dinamico, ideale per prendere iniziative. Attenzione ai dettagli per evitare errori.Salute Energia alta, ma non esagerare. Ricorda di riposare.Amore Passione in aumento. Se single, potresti incontrare qualcuno di interessante.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Lavoro Momento stabile, ma potresti sentirti bloccato. Cerca nuove idee per progredire.Salute Attenzione all’alimentazione. Evita eccessi per non appesantirti.Amore Relazioni solide, ma cerca di essere più flessibile con il partner.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Lavoro Giorno favorevole per comunicare e collaborare. Ottimo per progetti di gruppo.Salute Attenzione allo stress. Dedica tempo a te stesso.Amore Se in coppia, dialogo aperto.