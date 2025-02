Dilei.it - Oriana Fallaci, chi era Alekos Panagulis, il suo grande amore

“La solita tragedia dell’individuo che non si adegua, che non si rassegna, che pensa con la propria testa, e per questo muore ucciso da tutti”: con queste parole, si apre il romanzo Un uomo di. E l’uomo in questione, occorre specificarlo, non è un individuo qualunque: si tratta infatti didella scrittrice fiorentina, che con la sua personalità e le sue battaglie riuscì a cambiare il corso della storia.Chi era, ildiNato a Glifada nel 1932,è stato un intellettuale e attivista greco, oggi considerato come un vero e proprio eroe moderno dal popolo ellenico. Dopo essersi laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico nazionale di Atene,disertò il servizio militare, fondando il gruppo “Resistenza Greca“: quando il suo Paese, nel 1967, cadde sotto il regime dittatoriale “dei colonnelli”, lui decise di opporsi attentando alla vita del primo ministro Georgios Papadopulos.