Orde di turisti invadono Venezia per il Carnevale le immagini sono impressionanti | in migliaia in coda per attraversare il ponte di Rialto

Un’invasione di, calli intasate, code interminabili e ildi, chiuso parzialmente, trasformato in un imbuto. Il primo weekend disi è trasformato in un vero e proprio caos, riproponendo il problema dell’overtourism in tutta la sua drammaticità. I video pubblicati sui social network mostrano una situazione al limite: folla bloccata nelle calli e negli attraversamenti, tempi biblici per percorrere pochi metri, difficoltà a muoversi e a raggiungere i luoghi di interesse. Particolarmente critica la situazione suldi, chiuso sulle due ali laterali, con tempi di attraversamento che, secondo le testimonianze, siallungati “fino all’inverosimile”.L’afflusso massiccio diera in parte prevedibile, trattandosi del primo weekend di, un evento che richiama ogni annodi visitatori da tutto il mondo.