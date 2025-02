Ora va a sotterrarsi per la vergogna Grande Fratello Alfonso esce dalla Casa e incassa una figuraccia tremenda

Leggi su Caffeinamagazine.it

D’Apice è stato eliminato dal gioco nell’ultima puntata del, una decisione che ha sorpreso tutti i concorrenti, in particolare Chiara Cainelli, che, dopo avergli dato l’addio, non ha potuto trattenere le lacrime. “Per una donna è entrato e per una donna è uscito” ha commentato immediatamente l’opinionista Beatrice Luzzi, aggiungendo: “È uscito un po’ dai binari, gli è uscita una rabbia che aveva tenuto un po’ a bada”.Cesara Buonamici, invece, ha ritenuto cheavesse pagato il prezzo delle tensioni degli ultimi giorni, in particolare quelle con Stefania Orlando, la prima a suggerire che il ragazzo stesse iniziando a rivelare la sua vera natura.era entrato nelladopo aver preso parte a Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata Federica Petagna, che anche lei aveva successivamente fatto il suo ingresso nel reality.