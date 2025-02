Iltempo.it - Ora Riace si ribella contro Mimmo Lucano: "Si dimetta o fatelo decadere"

sisubito o la Prefettura ne decreti la decadenza».siall'attivista pro clandestini del partito di Fratoianni e Bonelli. Con l'opposizione, che chiede di applicare immediatamente la legge Severino e rimuovere dalla carica di sindaco l'eurodeputato di Avs condannato. E con i cittadini indignati per il rilancio del modello, chevuole far ripartire sul territorio, già provato dal tentativo fallito di integrazione messo in atto dal paladino dei diritti dei migranti, e perfino esportarlo in Europa, dove può contare sul tandem ideologico con la compagna di partito Ilaria Salis. A farsi portavoce delle istanze dell'opposizione e di gran parte dei cittadini è l'ex sindaco del piccolo comune jonico del Reggino, Antonio Trifoli, oggi consigliere di minoranza dopo la rielezione dia giugno scorso, quando l'esponente di sinistra è riuscito a riconquistare il Comune grazie a una spaccatura nella maggioranza, che alle amministrative si è presentata divisa in due liste, perdendo di fatto le elezioni nonostante fosse ancora maggioranza sul territorio.