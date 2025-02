Davidemaggio.it - Ora o Mai Più perde la diretta

A Ora o Mai Più si cambia (e risparmia). La semifinale e la finale del programma non andranno in onda in. Clamorosamente proprio le puntate che avrebbero beneficiato maggiormente del live saranno registrate. La decisione della Rai, peraltro, si ripercuote sul meccanismo della gara.Senzagiocoforza sparisce il voto social. Possiamo anticiparvi altresì che il nuovo meccanismo prevede il voto di un panel del pubblico in sala dotato di un tastierino per votare. Chi è a casa dunque non potrà scegliere il vincitore del talent. La semifinale di Ora o Mai Più andrà in onda sabato 22 febbraio, la finale sabato 1 marzo. Tornato in onda dopo diversi anni, con la conduzione di Marco Liorni al posto di Amadeus, Ora o Mai Più non ha espresso tutto il suo potenziale risultando a tratti piatto.