Ora Legale 2025 | quando cambiare l' ora

Torna anche quest'anno l'ora, che come ogni anno (almeno in Italia) avrà luogo l'ultima domenica di marzo, dunque nella notte a cavallo tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Appuntamento alle 2 di notte,le lancette dovranno essere spostate in avanti di un'ora, quindi alle 3.