Ora cosa faccio… Grande Fratello Mavi lo dice a Mattia e tutti sentono Pubblico scioccato | Cacciatela

Nessun nuovo televoto flash per determinare il prossimo finalista. Lorenzo Spolverato resta l’unico concorrente con il posto già garantito per la finale, che dovrebbe svolgersi entro la fine di marzo, a meno di un mese di distanza. Durante la nuova puntata del, in onda lunedì 17 febbraio, c’è stata una sola eliminazione e nessun altro finalista. A lasciare la casa è stato Alfonso D’Apice, ex volto di Temptation Island entrato in casa insieme all’ex fidanzata Federica Petagna. Tra i nominati c’erano: Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta. Chiara e Alfonso fanno parte di una delle coppie di questa edizione. I primi a essere salvati sono stati Chiara Cainelli e Amanda Lecciso, seguiti da Shaila Gatta e Giglio. A questo punto, Alfonso Signorini ha mandato Alfonso D’Apice nel Superled e Iago Garcia nella mystery room.