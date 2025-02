Ilfoglio.it - Opposizione, cercasi leadership

Leggi su Ilfoglio.it

Il sondaggio Demos pubblicato da Repubblica non registra mutamenti rilevanti per quel che riguarda le percentuali di consenso per i vari partiti. FdI mantiene saldamente il primato con il 29,5 per . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti