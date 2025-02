Lecceprima.it - “Operazione paladini del territorio 2024”, all’Atc di Lecce il premio nazionale per la pulizia

Leggi su Lecceprima.it

VERONA – L’Ambito territoriale della caccia dipremiato dalla Fondazione Una, riconosciuta tanto in ambito accademico quanto in ambito scientifico come puntodi riferimento nella promozione della sostenibilità e nella promozione dell’ambiente. Una fondazione, con sede nella.