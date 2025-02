Udinetoday.it - Opera Locos, tra arie classiche, comicità sfrenata e atmosfere burlesque

Lo spettacolo vincitore del Premio Max come miglior show musicale spagnolo nel 2019 arriva in Friuli Venezia Giulia., prodotto dalla compagnia Yllana, sarà ospite del Circuito Ert per sei serate: martedì 18 febbraio all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons, mercoledì 19 febbraio al.