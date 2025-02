Ilrestodelcarlino.it - Open day Unibo, due giornate online per conoscere tutti i corsi

Bologna, 18 febbraio 2025 – Largo ai giovani (e non solo) nella giornataper l’orientamento martedì 25 e mercoledì 26 febbraio: un’occasione per scoprire l’offerta formativa dell’università di Bologna, la più antica d’Europa e avere tutte le informazioni suaccademici e prove di ammissione. Particolare attenzione sarà rivolta all’esperienza all’estero, come opportunità di crescita che l’Alma Mater offre in numeri molto più alti digli altri Atenei italiani. Mercoledì 26 febbraio il focus si sposterà sulle lauree magistrali: chi ha già intrapreso un percorso universitario di primo livello, o lo ha già concluso, scoprirà le strategie per la scelta deidi secondo livello o come redigere la tesi di laurea (dalla ricerca della bibliografia alla gestione dello stress).