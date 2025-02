Lanazione.it - Omicidio Maati, i retroscena: per uno sputo e una sigaretta elettronica rubata scattò la caccia all’uomo sbagliato

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 febbraio 2025 – Emergonoda brividi in merito alla morte diMoubakir. Il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, sarebbe stato inseguito dal branco e ucciso per un errore di persona, scambiato per il ladro di una. È quanto ipotizzato dalla procura di Firenze, sulla base di testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza pubbliche, al tribunale del Riesame che deve decidere se revocare o attenuare la misura cautelare in carcere cui è sottoposto da fine di gennaio, Diego Voza, appena 18 anni, tra i sei indagati per l'del 17enne. Insieme a Voza sono in carcere anche il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, il pratese Ismail Arouii, 20, Francesco Pratesi, anche lui fiorentino, 18 anni.