Agi.it - Omicidio in panetteria a Milano: fermato il figlio del fornaio

AGI - Ildel proprietario della, Raffaele Mascia, ha fatto parziali ammissioni con la Squadra mobile di, dopo essere stato sottoposto ieri sera al fermo emesso poco ore prima dal pm di turno Carlo Enea Parodi per l'e tentato, entrambi aggravati, rispettivamente di Ivan Disar, 49 anni, e Pavel K., 26 anni commessi intorno alle 18.30 del 16 febbraio all'interno del negozio di piazzale Gambara. Il 21enne è accusato anche di porto abusivo d'arma da sparo. Ieri quando è stato bloccato in zona Porta Genova era disarmato. Mascia è stato trasferito dagli uffici della Squadra mobile della questura al carcere cittadino di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida del fermo. In giornata, il pm Parodi inoltrerà all'ufficio gip la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.