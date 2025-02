Ilgiorno.it - Omicidio di Gambara, fermato il figlio del panettiere. Il rebus del movente: banale lite o risentimento che covava da tempo?

Milano – Il ventunenne Raffaele Mascia è statodalla polizia per il delitto di piazzale, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio nella panetteria del padre. La svolta Rintracciato lunedì sera in zona Porta Genova, è stato portato in Questura e poi sottoposto a un provvedimento di fermo per l'del quarantanovenne ucraino Ivan Disar, il tentatodel connazionale ventiseienne Pavlo Kioresko e il porto abusivo dell'arma usata per sparare i sei colpi calibro 38 tutti a segno. Stando alle prime informazioni, il giovane, che si trova già a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip, non è stato ancora interrogato, ma contro di lui ci sono diversi elementi messi in fila dagli agenti di via Fatebenefratelli, coordinati dal pm Carlo Enea Parodi e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo.