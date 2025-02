Brindisireport.it - Omicidio Carvone: ultime schermaglie fra accusa e difesa, in serata la sentenza

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Il momento dellasi avvicina. Nelle prossime ore si chiuderà il processo di primo grado sull'di Giampiero, il 19enne che la notte fra il 9 e il 10 settembre 2019 è stato ucciso davanti alla sua abitazione in via Tevere, al rione Perrino. L'unico imputato per.