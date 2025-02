Brindisireport.it - Omicidio Carvone: Giuseppe Ferrarese condannato all'ergastolo, esclusa la premeditazione

BRINDISI –, con isolamento diurno di sei mesi, per. Si chiude con una condanna al massimo della pena il processo sulla morte di Giampiero, il 19enne ucciso la notte fra il 9 e il 10 settembre 2019, davanti alla sua abitazione in via Tevere, al rione Perrino.