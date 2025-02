Lanazione.it - Omaggio pubblico all’ex sindaco Salvino Pertici. La passerella tra via Trento e Ciari avrà il suo nome

Leggi su Lanazione.it

La nuovache unisce viaa via Brunosarà intitolatadi Certaldo. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, con una delibera di giunta di pochi giorni fa, rendendo cosìa colui che fu primo cittadino di Certaldo dal 1946 al 1956. Durante il suo mandato, nei difficili anni della ricostruzione post-bellica,ha promosso investimenti nelle campagne e nelle frazioni del paese, realizzando opere come acquedotti, fognature e strade, restaurando l’acquedotto comunale e realizzando il quartiere del campo sportivo. Il documento è stato trasmesso alla prefettura di Firenze, che dovrà esprimere un parere e dare eventualmente il via libera. E a quel punto, sarà possibile programmare la cerimonia di intitolazione.