Notizie.com - Oltre 500 terremoti ma nessun innalzamento dell’allerta, cosa sta accadendo nei Campi Flegrei. “Non si dorme, fa freddo e abbiamo paura”

“Non si, non è facile stare fuori. Fadi notte, anche in macchina non è semplice”. “Non sto più bene, ho”.I cittadini di Pozzuoli sono allo stremo. Il fenomeno del bradisismo che ormai da molti mesi ha investito l’area flegrea sta provocando in queste ore un nuovo sciame sismico.a qualsiasi ora del giorno e della notte.L’ultima scossa registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) risale a questa mattina, martedì 18 febbraio, alle ore 10 e 28. Magnitudo 2.2. Dal 27 gennaio al 16 febbraio in totale la terra ha tremato 524 volte secondo i dati disponibili sul sito dell’Ingv. Non tutte le scosse sono state percepite perché la maggior parte di esse ha avuto magnitudo molto bassa, ma l’attenzione è alta in tutta la zona.500mastanei