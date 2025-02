Ilnapolista.it - Olivera e Spinazzola stanno meglio ma giocheranno solo se pronti (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

mase)Scrive ladello Sport con Antonio Giordano.Ci sono due Napoli, per ora, uno con la difesa a quattro e l’altro con i tre a protezione di Meret ma prima di cambiare, bisognerà aspettare le indicazioni dei dottori e quelle dei diretti interessati.staanche ma non c’è nessuna intenzione — ovviamente — di andare incontro a rischi incalcolabili: l’uno e/o l’altro verranno precettati se ristabiliti per intero e per davvero e dunque, sarà (sarebbe) 4-3-3. Altrimenti, avanti come con la Lazio, 3-5-2 alla Antonio Conte, Raspadori che se ne sta al fianco o alle spalle di Lukaku, i cinque in mezzo al campo a fungere da diga o anche da assalitori.accelerano. L’emergenza a sinistra potrebbe finire già a Como (Corsport)Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che l’emergenza a sinistra per Antonio Conte potrebbe finire presto.