Occhio alla classifica tranquilla Distacchi mai così marcati Il Pisa ’21-’22 però insegna

SASSUOLOIl vantaggio sulla terza indel Sassuolo, oggi, è tale da dover mettere al riparo da stravolgimenti. Certo, chi va in campo non deve e non può pensare di avercela già fatta, ma i numeri sono chiari, e nessuno, in anni recenti (diciamo da quando la B è tornata a 38 squadre), ha mai dilapidato un vantaggio del genere dopo 26 giornate, anche perché nessuno è statolontano dal terzo posto appunto. Tuttavia si sono verificate comunque situazioni nelle quali chi sembrava lanciatissimo – ma va ribadito una volta di più: non come i neroverdi oggi – non è poi riuscito a chiudere la stagione con la promozione. Un esempio è il2021-22, allenato dall’attuale allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, divenne campione d’inverno quella stagione: 38 punti dopo 18 giornate (2,11 la media partita, altissima), poi, a partire dall’ultima di andata, vinse appena una delle 8 gare successive, fece solamente 8 punti in quel frangente e perse il primato; lo avrebbe recuperato a spot durante i mesi finali, salvo poi finire terzo dietro alle promosse Lecce e Cremonese e salutare il sogno ai playoff (in A sarebbe andato il Monza).