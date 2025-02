Lanazione.it - Obiettivo quota 40. Caccia a 8 punti

Leggi su Lanazione.it

Quella arrivata contro la Pistoiese non può essere considerata una sconfitta come le altre, vista l’importanza che questa partita ha da sempre per i tifosi e in generale per l’ambiente del Prato. Fatta questa premessa, per i biancazzurri non è certo il momento di piangersi addosso. Perché se è vero che la differenza in campo è stata evidente fra le due squadre, è altrettanto vero che non era la trasferta al Marcello Melani l’occasione ideale sulla carta per conquistare gli ultimiper blindare la salvezza diretta. Specie con un attacco in emergenza, visto che nel derby mister Marco Mariotti è stato costretto a schierare un tandem offensivo assolutamente inedito come quello composto da Luca Magazzù e Mattia Cozzari, che hanno faticato e non poco contro la fisicità della difesa arancione.