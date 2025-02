Agi.it - Nuvole e freddo sull'Italia ma nel weekend migliora

AGI - Situazione sinottica che vede aria molto fredda muoversi'Europa orientale mentre sui settori occidentali del continente si rafforza un campo di alta pressione. L'è ancora nel mezzo con correnti nord-occidentali che porteranno nei prossimi giorni un po' di nuvolosità in transito ma con poche precipitazioni associate, per lo più al Sud. Le correnti dai quadranti settentrionali manterranno invece le temperature intorno alle medie del periodo o anche poco al di sotto, specie sui settori orientali della Penisola. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che per l'ultimodi febbraio confermano l'anticiclone espandersi anche sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo asciutte e un aumento delle temperature. Possibile ritorno del maltempo solo negli ultimi giorni del mese.