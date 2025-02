Bergamonews.it - Nuovo sciopero dei metalmeccanici, presidio al Kilometro Rosso

Stezzano. La trattativa è ferma da troppo tempo e ancora non è stato registrato alcun passo avanti concreto sul rinnovo del contratto nazionale: “Isono ancora senza contratto perché il negoziato per il suo rinnovo non sta ripartendo per l’indisponibilità di Federmeccanica, trincerata dietro una contro-piattaforma creata ad arte solo per respingere le richieste sindacali”.I segretari provinciali di Fim Cisl, Fiom, Cgil, Uilm Uil, Emanuele Fantini, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, hanno illustrato in una conferenza stampa le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dellonazionale, che a Bergamo si concretizzerà venerdì prossimo, 21 febbraio, con undalle 8 alle 12, all’ ingresso est della sede provinciale di Confidustria, presso ilin via Stezzano a Bergamo.