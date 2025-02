Lettera43.it - Nuovo attacco hacker filorusso: colpiti siti del ministero del Made in Italy e della Gdf

controgovernativi e militari italiani. Nel mirino sono finiti circa 20, tra cui quelli deldelle Imprese e delinGuardia di finanza oltre a quelli dell’Aeronautica militare e deldelle Infrastrutture e dei Trasporti, che per alcuni minuti sono risultati irraggiungibili. L’azione è stata rivendicata dal gruppoNoName057, che su Telegram ha parlato di «punizione per l’Italia con missili DDoS (Distributed denial of service)». Si tratta di sistemi che puntano a rendere irraggiungibili iinondandoli di richieste di accesso.Secondoin due giorni da parte deglifilorussi Già nella giornata precedente gli stessiavevano attaccato idi banche e aziende di trasporto italiane, riconducendo le ragioni alle dichiarazioni del presidenteRepubblica Sergio Mattarella sul paragone tra Russia e Terzo reich.