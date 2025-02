Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Frosinone: accordo trovato con l’ex Juventus! Sarà lui a subentrare in panchina dopo l’esonero di Greco, tutti i dettagli

di RedazioneNews24: è statol’conlui aindi LeandroIlha esonerato il tecnico Leandro3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte e una situazione che vede i ciociari al penultimo posto di Serie B a quota 23 punti: «Calcio comunica di aver sollevato Leandrodalla guida tecnica della prima squadra. Il club giallazzurro ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il suo futuro professionale».Si tratta del secondo esonero stagionale da parte della societàquello di Vincenzo Vivarini. Come riferito da Gianluca Di Marzio, nella serata di oggi, lunedì 17 febbraio, ilhal’con Paolo Bianco, ex collaboratore alla Juve di Massimiliano Allegri.