Nuovo affare Juve-Atalanta dopo Koop si trasferisce per 60 milioni

Lantus pesca ancora in casae questa volta si batterà anche il prezzo pagato permeiners la scorsa estate: Giuntoli mette sul piatto 60di euroThiago Motta potrebbe essere accontentato con un altro colpo da 90, sempre proveniente da Bergamo, nella speranza che l’ambientamento e l’impatto siano completamente diversi da quelli avuti dal centrocampista olandese. Le speranze sono ben riposte., siper 60(TvPlay – ANSA) Lantus ha dimostrato anche contro l’Inter che al netto di infortuni e stati di forma precari se la può giocare con tutti. Certo i nerazzurri avrebbero forse meritato qualcosa in più nel primo tempo, ma alla fine i ragazzi di Motta non hanno rubato niente. Una boccata d’ossigeno per il tecnico italo-brasiliano, che si prende il quarto posto e può guardare con maggiore tranquillità alla trasferta in Olanda contro il PSV, dove può bastargli un pareggio.