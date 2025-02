Ilfattoquotidiano.it - Nuovi Ogm, sul tavolo del Consiglio europeo le pressioni delle lobby agro-industriali. Ma associazioni e coop arrivano spaccate

Il prossimo 24 febbraio ildell’Ue (i ministri dell’Agricoltura) potrebbe raggiungere un accordo sul regolamento suiOGM, ottenuti dalle New Genomic Techniques, ribattezzate TEA in Italia.La proposta sulprevede l’eliminazione degli obblighi di valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura per la commercializzazione di OGM realizzati con le NGT/TEA. Salterebbe anche la facoltà dei Paesi membri di vietare la coltivazione sul proprio territorio. Queste prescrizioni, oggi, valgono per tutti gli organismi geneticamente modificati e sono contenute nella Direttiva 2001/18.L’idea di creare una normativa separata per le New Genomic Techniques nasce dalla richiestae del biotech, da tempo alla ricerca di una deregolamentazione degli OGM “di nuova generazione”, descritti come indistinguibili dai prodotti naturali.