Messinatoday.it - Nuovi crolli dal ponte ferroviario di Gazzi, area pericolosa

Leggi su Messinatoday.it

cedimenti dai muri deldi. Questa volta a crollare - secondo l'ultima segnalazione di un lettore - un tratto a ridosso di via Catania poco prima di superare il viadottodismesso e fare ingresso in via Consolare Valeria. I vigili del Fuoco hanno messo in evidenza.