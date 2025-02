Quotidiano.net - Nuovi attacchi hacker russi a siti italiani: colpiti Ministeri e aziende trasporti

Roma, 18 febbraio 2025 – Prosegue anche oggi l'ondata dideglifiloNoname057(16) a. Questa volta, tra i bersagli – una ventina –(Esteri, Economia, Infrastrutture e, Sviluppo economico), Carabinieri, Guardia di finanza,del trasporto pubblico ed altre realtà. Come avvenuto ieri, si tratta diDdos (Distributed denial of service), che puntano a rendere irraggiungibili iinondandoli di richieste di accesso. Anche questa volta i sensori dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale hanno avvisato per tempo i target dell'offensiva, che ha avuto scarsi effetti. Si tratta di azioni dimostrative e di propaganda più che altro, secondo la valutazione di chi segue la materia.