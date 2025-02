Agi.it - Nuovi attacchi hacker di NoName057 contro l'Italia

AGI - Seconda giornata didel collettivo filorussoa obiettivini. Stavolta nel mirino ci sono, tra gli altri, i siti dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e delle Infrastrutture e Trasporti ma anche quelli di Carabinieri e Guardia di finanza. E come ieri, i disagi sono limitati anche grazie al tempestivo intervento dei tecnici dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e della Polizia postale che hanno avvertito i ‘bersagli' appena partita l'offensiva, mettendo in atto tutta una serie di azioni di mitigazione. Come da copione ormai collaudato, si tratta didi tipo DDos, che mirano a ‘congestionare' i siti target sino a renderli inaccessibili.