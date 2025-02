Ilgiorno.it - Nuovi animali, un vantaggio o un pericolo?

Leggi su Ilgiorno.it

Negli ultimi anni si è verificato l’arrivo di specie esotiche o aliene in provincia di Cremona e, in particolare, nel territorio cremasco. Queste nuove presenze sono dovute principalmente alle azioni umane, che hanno provocato un’alterazione degli equilibri presenti nell’ecosistema. Uno degliche è oggi presente, ma che non lo era prima degli anni Settanta è la nutria o castorino. Esso è stato importato perché veniva impiegato per produrre pellicce pregiate. Tuttavia, come spesso succede, la moda passa e gli allevatori hanno liberato nell’ambiente gli esemplari, senza badare ai danni ecologici che avrebbero potuto causare. Infatti oggi l’animale è grandemente proliferato e dà numerosi problemi, soprattutto agli agricoltori, che devono fare i conti con le gallerie scavate a mo’ di tana da tali roditori, le quali possono determinare ad esempio il ribaltamento di mezzi pesanti.