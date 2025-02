Lanazione.it - Nuova vita per Vicopelago. Il monastero rinasce nel segno del biologico e del sociale

Concerti, degustazioni, iniziative sociali e culturali e persino nuovi vigneti e frutteti. Sono tante le idee che prenderanno forma nelle sale e nei meravigliosi giardini deldiche, dopo oltre vent’anni in stato di abbandono, presto rivedranno finalmente la luce. Prende finalmente forma, infatti, il progetto di recupero portato avanti dal Comune di Lucca insieme ai rappresentanti della cooperativa Calafata e della Caritas che ieri mattina, proprio in quelle sale, hanno effettuato un primo sopralluogo. Presenti l’assessore Moreno Bruni, il presidente di Calafata Marco Bechini, il direttore della Caritas don Simone Giuli, il geometra Alberto Pelletti e la dirigente Maria Cristina Panconi. Tutti sogni, quelli dell’amministrazione, in linea anche con i desideri espressi dalle monache Agostiniane che hanno ceduto l’immobile.