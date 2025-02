Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, è crisi. Un altro ko a Faenza

Momento complicato per laCesena che nel campionato di basket di serie B femminile continua a perdere terreno dai piani altissimi nei quali aveva meritatamente soggiornato per gran parte della stagione. La squadra di coach Chiadini in effetti sta facendo i conti con una serie di sconfitte, arrivate pertutte sul filo di lana e al termine di gare nelle quali il gruppo ha sempre dimostrato di potersela giocare. I fatti però non si discutono: la sconfitta rimediata aai supplementari (85-78) ha lasciato Cesena a quota 20 punti, che valgono il settimo posto. Al danno si è poi aggiunta la beffa, visto il modo in cui è arrivato il ko, al termine di un finale a dir poco rocambolesco: in una gara vissuta sempre fianco a fianco, le due squadre arrivano in dirittura con Cesena avanti di un soffio: quando sul cronometro mancano 15 secondi infatti lesine sono avanti di tre.