Notizie.com - Nuova truffa INPS, scatta l’allarme: le raccomandazioni ufficiali dell’ente

Circola di recente un nuovo tentativo dionline: a lanciarel’che ha fornito alcuni consigli per difendersi dalla frode.Le forze dell’ordine ed i vari enti raccomandano, ormai sempre più frequentemente, ai cittadini di fare attenzione ai tentativi dionline. Questo frodi si sono diffuse a macchia d’olio in tutto il nostro Paese e le vittime sono in aumento.: le(Notizie.com)L’ultima segnalazione in merito è arrivata proprio nei giorni scorsi dall’. L’Istituto di previdenza sociale ha, difatti, pubblicato una nota sui propri canali social per mettere in guardia i contribuenti in relazione ad un nuovo tentativo di phishing messo in atto da cybercriminali che sfruttano il nome ed il logoper ingannare le vittime promettendo loro un fantomatico bonus da oltre 700 euro.