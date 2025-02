Thesocialpost.it - Nuova scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 3.1: cresce la preoccupazione

POZZUOLI – Unadi terremoto di3.1 è stata registrata nella notte, alle 3:22, nella zona dei, in provincia di Napoli. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro molto superficiale, a soli 2 chilometri di profondità, e un epicentro localizzato 5 chilometri a ovest di Pozzuoli.L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni. Lafa parte di una sequenza che nelle ultime ore ha visto altre quattro scosse diuguale o superiore a 2, confermando l’attività sismica costante nell’area. Appena due giorni fa, un terremoto di3.9 aveva già fatto scattare l’allarme tra i residenti.In risposta all’aumento della sismicità, il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, sarà oggi pomeriggio nella frazione di Monteruscello, a Pozzuoli, per un incontro informativo con la cittadinanza.