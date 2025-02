Ilrestodelcarlino.it - Nuova piscina comunale. Aggiudicato l’appalto, cantiere da fine febbraio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ statoper i lavori delladi Cesena. L’incarico è andato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi Società cooperativa di Forlì, Idrotermica di Forlì, e Ceir di Ravenna, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di euro 9.364.938,04 euro. La consegna dei lavori e l’avvio delle opere di accantieramento dell’area interessata avverranno entro. Co-finanziata dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile Atuss, la futuradi Cesena sarà un impianto polifunzionale, antisismico e all’avanguardia dal punto di vista energetico. "Il 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è un anno di notevole significato per la rigenerazione urbana della nostra città: sono infatti diverse le opere in fase di realizzazione che, una volta messe a disposizione della collettività, eleveranno senza dubbio la qualità di vita dei cesenati.