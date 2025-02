Thesocialpost.it - Nuova ondata di gelo in arrivo dai Balcani, ecco quanto durerà il freddo sull’Italia: le previsioni

Dopo il passaggio di un intenso ciclone che ha causato maltempo, specialmente nelle regioni del Centro-Sud, la situazione meteorologica in Italia sta tornando alla normalità, ma ilcontinua a farsi sentire, complice l’di un’diproveniente dai. In alcune aree di Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, la neve ha già accumulato fino a un metro.Leggi anche: Ucraina, Meloni capofila del no all’invio dei soldati: “Dobbiamo agire insieme agli Usa”Anche se il sole è tornato a splendere, le temperature rimangono decisamente basse, con gelate diffuse al Nord e valori al di sotto della media sia in pianura che in montagna. Secondo Lorenzo Tedici di IlMeteo.it, ilsi manterrà per almeno altri tre giorni, con minime particolarmente rigide nel Nord-Est: -3°C a Udine, -2°C a Modena e Padova, -1°C a Bologna, e addirittura -11°C a San Martino di Castrozza.