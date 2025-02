Lanazione.it - Nuoto Master e Avis. Intesa per la solidarietà

Bracciate di: l’ Assisie l’assisana hanno avviato una collaborazione per promuovere la donazione di sangue e incentivare uno stile di vita sano attraverso la pratica dell’attività fisica. La volontà di collaborare attivamente per il futuro, potendo così, insieme, ancor più efficacemente contribuire in maniera concreta al bene della comunità, è stata manifestata in un primo incontro, presso la piscina comunale di Assisi. L’obiettivo comune sarà quello di sensibilizzare gli atleti, gli appassionati di sport e tutta la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue, un gesto semplice ma di grande valore civico. "Crediamo fortemente nell’importanza di un corretto stile di vita e siamo felici di poter unire le forze conAssisi per diffondere un messaggio di salute ed altruismo", sottolinea ingegner Giacomo Betti, presidente di Assisi