Npsg raccoglie i punti al tie break

G.S. VVF MAURIZIO RE 2TRADING LOGISTIC 3 (25-19 / 20-25 / 21-25 / 25-22 / 10-15)Trading Logistic: Louza 16, Perassolo 14, Bettucchi 18, Cai 10, Ferraguti 19, Kolev 3, Materno, Zoratti, libero Briata. All. Parisi Vv.f. Maurizio Marconi Re: Cigni, Corbetti 16, Pavesi 15, Viola 9, Magnani 19, Catellani, Cavazzoli 9, Bonante 2, Tamagnini, Gianferrari e Giovannelli liberi. All. Panciroli REGGIO EMILIA – Vittoria al tie-per laTrading Logistic che, nonostante una partenza non brillante, riesce a ribaltare la situazione fino ad imporsi nell’ultimo decisivo set che vale duepreziosi. Risultati: Arno Pi -Lupi S. Croce 3-1, Volley Firenze- Sassuolo 0-3, Ama S. Martino-Pontedera 3-2, Volley Parma-Cecina 0-3, Cus Ge-Volley Modena 3-0, Jumboffice Fi-Volley Grosseto 3-1.