Novità a Riglione | nasce il Bar Bianca

Pisa, 18 febbraio 2025 – A, in via Fiorentina n. 425,il “Bar”, una nuova attività imprenditoriale con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la comunità. Al taglio del nastro presenti il referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani e l'assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. Il progettograzie alla determinazione e alla passione dell'imprenditriceMusai: “E' un sogno che si realizza, lo coltivavo da anni e finalmente si è concretizzato. Ho sempre lavorato ma purtroppo mi sono ritrovata senza occupazione. Quando si è presentata l'opportunità di rilevare questo locale, ho deciso di coglierla e intraprendere questa nuova avventura”. “Siamo estremamente felici per il progetto di, certi che, grazie al suo entusiasmo e alla sua determinazione, riuscirà a offrire un servizio di assoluta qualità.