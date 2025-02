Laprimapagina.it - Novagorica torna con “Piromani”: novità in arrivo?

Dal 21 febbraio 2025 sarà disponibile su tutti i digital store e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo dei.“” è il brano che apre l’imminente l’album “Altitudine” dei: un viaggio sonoro che esplora il senso di alienazione, l’incapacità di uscire dalla stasi nichilista della depressione. La canzone racconta il disagio di chi si sforza di appartenere a un mondo che sembra respingerlo, di chi cerca di fidarsi, di essere forte, ma finisce sempre per sentirsi fuori posto. Dove gli altri vedono uno spettacolo di luci, lui scorge solo cenere.Attraverso immagini evocative e una scrittura viscerale, “” affronta il tema della distanza emotiva e della difficoltà di riconoscersi in un’idea di normalità imposta dall’esterno. È una lotta interiore, il bisogno di sentirsi parte di qualcosa che, alla fine, si rivela irraggiungibile.