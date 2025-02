Amica.it - Nonostante la guerra. Il meglio dalla Ukrainian Fashion Week

Per la seconda volta dall’inizio della, Kiev ha ospitato ladedicata alle collezioni per l’Autunno/Inverno 2025-26. Fondata nel 1997, nel 2022 la kermesse era stata travolta, come ogni altra cosa: molte case di abbigliamento si sono dovute riconvertire o hanno traslocato fuori dal Paese, ospiti delledi Copenaghen, Londra o Lisbona. Ma dal 14 al 17 febbraio si è tornati a sfilare: in totale, oltre 40 marchi di moda hanno presentato le loro creazioni tramite show, presentazioni o eventi digitali. Il ritorno dellaCerto, non è ancora tempo di festeggiare: lanon è affatto finita e le trattative, come ha dimostrato il vertice di Parigi, sono più complesse che mai.