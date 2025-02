Tvplay.it - Non solo il Milan, Atalanta fuori dalla Champions: 1-3 col Club Brugge

Leggi su Tvplay.it

Da pochi minuti è terminato il play-off di ritorno tra l’ed ilcon il risultato finale di 1-3 a favore del team belga.L’ci prova con Kolasinac al 2?, ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo. Il match, però, prende una brutta piega per gli uomini di Gian Piero Gasperini, visto che l’azione dopo ilva in vantaggio con il destro angolato di Talbi.Nonil: 1-3 col(Ansa Foto) tvplay.itI bergamaschi rispondono con il colpo di testa su azione da calcio d’angolo di Djimsiti: Retegui non arriva per poco ad impattare con la sfera sul secondo palo. Qualche minuto dopo, invece, è Mignolet e salvare in uscita su Ederson. L’attacca, ma a segnare è il.Poco prima della mezz’ora, infatti, Talbi è il più lesto a depositare in rete la respinta di Carnesecchi sul tiro di Tzolis.