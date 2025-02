Anteprima24.it - Non solo Campania: Papa resta ricoverato al “Gemelli”, quadro clinico complesso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUCRAINA: COLLOQUI USA-RUSSIA A RIAD, MOSCA DETTA CONDIZIONIL’EUROPA SI SPACCA SULL’INVIO DI TRUPPE. I DUBBI DI MELONIOggi a Riad l’incontro sull’Ucraina tra la delegazione russa di Lavrov e quella americana di Rubio. Mosca avverte che non ci sarà “nessuna concessione territoriale”. L’Europa si spaccasull’invio di truppe di pace, col vertice convocato ieri a Parigi da Macron conclusosi senza una linea comune. Dubbi della Meloni sulla strategia Ue. Zelensky oggi in Turchia e domani in Arabia Saudita. Intanto nuovo attacco a Mattarella da parte di Mosca, che minaccia “conseguenze” per il paragone col Terzo Reich. Il capo dello Stato è oggi in visita in Montenegro.IL GOVERNO AVANTI SUL PROGETTO ALBANIA, ‘PIÙ RIMPATRI’MELONI OGGI RICEVE IL COMMISSARIO UE PER LE MIGRAZIONIUn input deciso a questori e prefetti ad aumentare i rimpatri degli stranieri irregolari è arrivato ieri dalla Meloni e da Piantedosi, col governo determinato ad andare avanti sui centri in Albania trovando “una soluzione a ogni ostacolo”.